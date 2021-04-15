شكرا لقرائتكم خبر عن 1.9 مليون فحص كورونا في المختبر الإقليمي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى المختبر الإقليمي في مدينة الدمام 1,965,000 فحص كورونا منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن.

وأوضحت صحة الشرقية أن هذا العدد من الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا خلال هذه المدة يعكس حجم الجهود المبذولة من جميع العاملين في المختبر، كما يعكس ما يتمتع به المختبر من خبرات مؤهلة وأجهزة حديثة مكّنت من إنجاز هذه الفحوصات.

يُذكر أن المختبر الإقليمي في الدمام يضم كادراً من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين والفنيين في مختلف التخصصات، ويستقبل الفحوصات الطبية من المواطنين والمقيمين على مدار الساعة، كما حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" للمرة الثالثة على التوالي؛ حيث نجح في تحقيق معايير الاعتماد ومتطلباته.