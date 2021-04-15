شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 166 مخالفة كورونا في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس الأربعاء جهود الرقابة المكثفة على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، ونتج عنها إغلاق 62منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4219 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة رصدت خلالها 166 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، بجانب التساهل في حث العملاء على إبراز تطبيق توكلنا وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.