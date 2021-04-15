شكرا لقرائتكم خبر عن ٩ ساعات رياح وأمطار وتساقط للبرد على عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بحالة الطقس اليوم بمنطقة عسير - بمشيئة الله - يتضمن أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة وتساقط للبرد, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وضعفا في مدى الرؤية على مدينة أبها وضواحيها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشر صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.