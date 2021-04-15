قبل أن تشتري بيتكوين؟.. إليك 5 نصائح هامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بينما أصبح هناك مئات الأنواع من العملات الرقمية، بقيادة بيتكوين التي تجاوزت قيمتها 1.2 تريليون دولار، يتطلع الكثير للتداول عليها.

ولعبت الارتفاعات القياسية التي سجلتها العملات الإلكترونية، فعلى سبيل المثال قفزت عملة بيتكوين من مستوى 45.538 ألف دولار إلى 64.642 ألف دولار خلال تعاملات أمس الأربعاء، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الأصول المالية الأخرى.



وقدمت مجلة "فوربس" العالمية 5 توصيات أساسية للراغبين في الاستثمار بالعملات الرقمية المحفوفة بالمخاطر والتذبذبات المرتفعة، وهي كالتالي:

1- ابحث جيدا

إذ كنت على أعتاب التداول في العملات الرقمية، فعليك أولا تفادي الاستثمار الأعمى، عبر البحث جيدا في المصادر التي توفر معلومات عن هذه العملات.

وعليك أن تيقن أن النقاشات الدائرة على شبكات التواصل الاجتماعي حول العملات الرقمية، غير كافية على الإطلاق حتى تكون على دراية وخبرة بالتعامل في هذا السوق.

ولا تغفل استشارة المتخصصين الذين يتمتعون بخبرة طويلة في الاستثمار بالعملات الإلكترونية، مع التأكيد على ضرورة تفادي الحماس أو الاندفاع لتحقيق الثراء السريع.

2- اجمع البيانات المطلوبة

قبل اتخاذ قرار الاستثمار في أسواق المال يجب أن تجمع أولا البيانات المتوافرة عن السوق والعملات الرقمية المستهدف التداول عليها، وليس الاستناد إلى الآراء الشخصية فقط.

3- تحييد المشاعر

لا ينبغي أن ينبع قرار الاستثمار على المشاعر، أو الخضوع لضغوط التقلبات قصيرة الأجل للأسعار والأحداث، نظرا لأن عملية الاستثمار تعتمد على التزام واستراتيجيات طويلة الأجل.

وعليك ألا تترك نفسك للحماس المفرط، أو الرغبة في اقتناص الفرص التي يتحدث عنها الآخرون، حتى لا تقع فريسة للتذبذبات السعرية أو القرارات غير المدروسة.

4- استيعاب القيمة السوقية

القيمة السوقية للأصول هي المؤشر الذي يمكن الاعتماد عليه في تقييم السعر مستقبلا، وفرص النمو، وذلك عبر تحليل هذه القيمة، وإدراك مستويات مخاطر الاستثمار، وعلاقة الأصول بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية، لذلك فإن استيعاب وفهم القيمة السوقية هو مفتاح التداول في العملات المشفرة.

5- رسم استراتيجية استثمارية

حتى تتمكن من الاستثمار بنجاح في أي منتجات مالية مثل العملات الإلكترونية، عليك وضع خطة استثمارية طويلة الأجل، تتضمن معالم وأهداف واضحة، من حيث حجم الأموال المستثمرة، والوقت المستهدف للاستثمار، والمستوى السعر للتخارج عند المكسب وكذلك الخسارة، وهي النقاط التي تساعد في اتخاذ قرارات أكثر فعالية.