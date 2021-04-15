الصحة: عدم الحضور في الموعد المحدد لأخذ اللقاح يتطلب حجز موعد آخر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت وزارة الصحة توضيحًا مهمًا بشأن مواعيد تلقي لقاح كورونا في مراكز اللقاحات.

الموعد المحدد:

وقالت الصحة عبر تويتر اليوم الخميس: حرصاً على توفير خدمة متميزة في الحصول على لقاح كورونا وبدون انتظار، نرجو الالتزام بالحضور حسب الموعد المحدد، لذا عدم الحضور في الموعد المحدد، يتطلب حجز موعد جديد مرة أخرى من قِبل المستفيد.

التحذير من التهاون في الاحترازات

وشهدت المملكة خلال الأسابيع الأخيرة زيادة في عدد حالات كوفيد-19 المؤكدة والحالات الحرجة والنشطة الأمر الذي دفع الجهات الصحية والأمنية إلى التحذير من مخاطر التهاون في إجراءات الحد من انتشار الفيروس.



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