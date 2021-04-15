مساران لزيادة الوقاية من كورونا في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، أن الحل الأمثل لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الماضية، هو الحصول على لقاح كورونا.

وأوضح في مداخلة هاتفية إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية أن هناك العديد من الامتيازات التي يتمتع بها المحصنون من الفيروس، والتي تتضمن عدم الحاجة إلى العزل المنزلي في حال مخالطة أحد المُصابين بالفيروس، مع انخفاض احتمالية الإصابة للمحصن.

المحصنون:

وتابع العمار أن المحصنين يمكنهم أن يجلسوا مع بعضهم دون ارتداء الكمامات، وكذلك مع أسرهم وأقاربهم، بالإضافة إلى عدم خضوعهم للحجر في حال السفر لبلدان أخرى.

ولفت إلى أن هناك مسارين لزيادة الوقاية من الفيروس في المملكة، وهما استمرار أعمال التلقيح للوصول إلى المناعة المجتمعية، إلى جانب مواصلة الالتزام من قبل الجميع بالإجراءات الاحترازية.

التحذير من التهاون في الاحترازات

وشهدت المملكة خلال الأسابيع الأخيرة زيادة في عدد حالات كوفيد-19 المؤكدة والحالات الحرجة والنشطة الأمر الذي دفع الجهات الصحية والأمنية إلى التحذير من مخاطر التهاون في إجراءات الحد من انتشار الفيروس.

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