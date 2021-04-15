اخبار السعوديه

أبطال #الحد_الجنوبي إقدام ورباطة جأش وشجاعة متناهية

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم أبطال #الحد_الجنوبي إقدام ورباطة جأش وشجاعة متناهية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

أبطال #الحد_الجنوبي إقدام ورباطة جأش وشجاعة متناهية

اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة و5 صواريخ بالستية في يومين

متابعات الخليج 365 - الرياض

يقف المرابطون على الحد الجنوبي من منسوبي القوات المسلحة على الخطوط الأمامية وسط حالة إقدام ورباطة جأش وشجاعة متناهية في هذه الأيام المباركة من أجل حماية الوطن ومقدساته، والعمل على تحقيق أمنه واستقراره لينعم مواطنوه ومن يعيش على أرض المملكة بالسلامة والاطمئنان.

أبطال #الحد_الجنوبي إقدام ورباطة جأش وشجاعة متناهية - متابعات الخليج 365

يقفون بالمرصاد: 

وعلى الرغم من دخول الشهر الكريم، إلا أن أبطال الحد يقفون بالمرصاد في كل وقت وحين للدفاع عن المملكة أمام محاولات الميليشيا الإرهابية لاستهداف المدنيين، حيث تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس من اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة و5 صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صعدة تجاه مدينة جازان.

أبطال #الحد_الجنوبي إقدام ورباطة جأش وشجاعة متناهية - متابعات الخليج 365

إشادة: 

وأشاد المواطنون ببطولات الجيش السعودي وبسالة المرابطين في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين وحماية أرواح المدنيين والتصدي للعمليات الإرهابية، مؤكدين أن الكلمات تعجز عن وصف ما يقوم به حماة هذه الديار المقدّسة، وما يقومون به من تضحيات، من أجل أن تبقى راية التوحيد خفّاقة بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله.

أبطال #الحد_الجنوبي إقدام ورباطة جأش وشجاعة متناهية - متابعات الخليج 365

وطوال السنوات الماضية، لمس الجميع ما يقوم به أبطالنا البواسل من تضحيات وجهود جبارة في سبيل حفظ حدود بلادنا الغالية وهم يتمتعون بمعنويات مرتفعة مؤكدين أن النصر قريب بإذن الله، رافعين شعار أنهم سيبذلون أرواحهم في خدمة الوطن، ولن يسمحوا لكائن من كان أن ينال من مملكتنا وترابها.

أبطال #الحد_الجنوبي إقدام ورباطة جأش وشجاعة متناهية - متابعات الخليج 365 أبطال #الحد_الجنوبي إقدام ورباطة جأش وشجاعة متناهية - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا