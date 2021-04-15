اخبار السعوديه

البحرين تدين إطلاق «الحوثي» صواريخ بالستية وطائرات مسيرة تجاه المملكة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين إطلاق «الحوثي» صواريخ بالستية وطائرات مسيرة تجاه المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة قيام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق 4 طائرات مسيرة (مفخخة)، و5 صواريخ بالستية باتجاه المملكة، في محاولات عدائية ممنهجة لاستهداف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، دعم مملكة البحرين للمملكة العربية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيدة بجاهزية ويقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.


الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا