انخفاض أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 183.14 ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

انخفضت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس، نتيجة تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميًا.

الذهب اليوم:

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 209.30 ريال، فيما سجل الجرام عيار 21 نحو 183.14 ريال.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 156.98 ريال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.09 ريال.

وبالنسبة إلى أوقية الذهب فسجلت نحو 6513.75 ريال، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 1465.11 ريال.



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