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انخفاض أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 183.14 ريال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

انخفاض أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 183.14 ريال

سعر الجنيه بلغ نحو 1465.11 ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

انخفضت أسعار الذهب في اليوم الخميس، نتيجة تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميًا.

الذهب اليوم: 

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو  209.30 ريال، فيما سجل الجرام عيار 21 نحو 183.14 ريال.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 156.98 ريال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.09 ريال.

وبالنسبة إلى أوقية الذهب فسجلت نحو 6513.75 ريال، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 1465.11 ريال.

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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