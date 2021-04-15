هلال رمضان يقع بين عنقودي الثريا والقلائص الليلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه يُرصد بسماء السعودية والوطن العربي، بعد غروب شمس اليوم الخميس وبداية الليل وقوع هلال شهر رمضان بين عنقود الثريا وعنقود القلائص، في انتظام سماوي جميل.

العنقودان:

وأوضح رئيس فلكية جدة، المهندس ماجد أبوزاهرة في بيان عبر صفحة الجمعية على موقع فيسبوك، اليوم، أن العنقودين لن يكونا مشاهدين بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي؛ ولكن يمكن رؤيتهما بسهولة عبر المنظار، حيث تبدو الثريا مثل نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر، أما عنقود القلائص فهو ليس بدرجة لمعان وكثافة عنقود الثريا؛ ولكن من السهل جدًا تمييزه بسبب شكله المميز يشبه الحرف (V) الذي يمثل وجه الثور في كوكبة الثور في حين يمثل نجم الدبران عين الثور الحمراء.

نجم الدبران:

وأضاف أن نجم الدبران ليس جزءًا من عنقود القلائص، إلا أنه يستخدم كدليل لتحديد موقع هذا العنقود، موضحًا أن الدبران يبعد حوالي 65 سنة ضوئية فقط في حين أن عنقود القلائص أبعد بمرتين ونصف ونحن نراها قرب بعضها لأنها تقع في نفس خط الرؤية من الأرض.

دوران الأرض:

وأشار رئيس فلكية جدة، أنه خلال ساعات الليل يتجه القمر والثريا والقلائص نحو الغرب عبر السماء وذلك نتيجة لدوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق، ويمكن تحديد ذلك بموقع القمر بالنسبة للدبران هذه الليلة ورصد موقعه يوم غد الجمعة، حيث سيلاحظ أن القمر أصبح ظاهريًا أقرب إلى الدبران مقارنة بمساء اليوم.

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