أمطار رعدية وبرد على عسير حتى الثامنة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بحالة الطقس اليوم بمنطقة عسير – بمشيئة الله – يتضمن أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة وتساقط للبرد, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وضعفا في مدى الرؤية على مدينة أبها وضواحيها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشر صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد، في تقرير له عن حالة الطقس اليوم الخميس، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وقد تصحب بزخات من البرد على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم.

أما عن حالة الرياح السطحية فسوف تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط من البحر الأحمر، فيما ستكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 35 كم/ ساعة.

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