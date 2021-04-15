الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الشركة العقارية السعودية عن آخر تطورات تصفية صندوق الإنماء العقاري.

إنهاء الإجراءات:

وأكدت الشركة في بيان لها عبر موقع السوق المالية (تداول) اليوم الخميس، أنه يجري العمل على إنهاء كافة الإجراءات النظامية لتصفية الصندوق وإنهاءه والتي يتوقع أن تتم خلال شهرين من الآن، حيث تم توقيع اتفاقية إقفال صندوق الإنماء العقاري وصدور القوائم المالية لغرض الإقفال النهائي.

وتابع أنه يجري العمل حالياً على نقل ملكية الأراضي المستثمرة سابقاً من قبل الشركة العقارية السعودية (كاستثمار عيني) بالإضافة إلى مبلغ الاستثمار النقدي وقدره 40 مليون ريال فقط لا غير بعد أن تم الاتفاق مع شركة الإنماء للاستثمار باستقطاع مبلغ وقدره 10 ملايين ريال فقط لا غير لتغطية المصاريف السابقة والمرتبطة بإدارة الأصول وهيكلة الصندوق الذي تم توقيع اتفاقية إقفاله بتاريخ 12/11/2020م

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