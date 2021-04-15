احتساب نسبة التذبذب لسهم الدريس للخدمات البترولية على أساس 60.80 ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مجموعة تداول السعودية عن احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات على أساس سعر 60.80 ريال.

زيادة رأس مال الشركة:

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات يوم أمس الأربعاء، على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 60.80 ريال لهذا اليوم الخميس 03/09/1442هـ الموافق 15/04/2021م، وإلغاء الأوامر القائمة.

كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين 07/09/1442هـ الموافق 19/04/2021م.

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