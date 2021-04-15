مركز إعلامي موحد للقطاع غير الربحي في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

التقى وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد الماجد – عبر الاتصال المرئي – كلاًّ من رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلاميين السعوديين عبدالله الشهري ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي عبدالوهاب الفايز والأمين العام لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض عبدالعزيز الزكري.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة المساعد لتنمية القطاع غير الربحي طارق الربع وعدد من أعضاء الجمعية.

مركز موحد:

وجاء الاجتماع تتويجاً لجهود مشتركة بين مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض وجمعية الإعلاميين السعوديين وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي في إنشاء مركز إعلامي موحد يخدم القطاع غير الربحي بمنطقة الرياض، حيث سبق للمجلس أن عقد عدداً من الاجتماعات وورش العمل كما ذكر ذلك أمينه العام، حيث أنتجت فكرة إنشاء مركز إعلامي موحد تقوم عليه جمعية متخصصة فكانت المبادرة من جمعية الإعلاميين السعوديين لتبني الفكرة وتحقيقاً لذلك أبرم المجلس والجمعية مذكرة تفاهم لهذا الغرض وتم تكوين فريق عمل لهذه المبادرة من المجلس والجمعية وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي الشريك الاستراتيجي في التدريب الإعلامي.

عرض عن الجمعية:

وفي مستهل الاجتماع قدم رئيس الجمعية عرضاً موجزاً عن الجمعية والمبادرة التي وصفها بأنها تهدف إلى إنشاء مركز إعلامي موحد للجمعيات الأهلية يكون عبارة عن منصة لإعداد وإنتاج‏ وتوزيع ونشر محتوى إعلامي من خلال جميع الوسائل الإعلامية التقليدية والحديثة بحيث يكون معبراً عن أهداف ونشاطات القطاع غير الربحي ومؤسساً فاعلاً في تكوين صورة ذهنية مميزة تليق بالعمل الأهلي ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

ورحب الوكيل الماجد بهذه المبادرة وأثنى على الجهد الذي بذل فيها وأكد أن الوزارة من خلال وكالة تنمية المجتمع وأجهزتها التنفيذية ستدعم هذه المبادرة المهمة التي تخدم أهداف الوزارة وتعزز الشراكة بين مختلف المكونات لتنمية القطاع وتحفيزه وتنويع نشاطاته، معبراً عن أمله في أن ترى النور قريباً.

من جانبه، اعتبر الوكيل المساعد لتنمية القطاع غير الربحي طارق الربع المبادرة نوعية ومهمة وأكد أهمية أن تقوم وتنفذ على أسس قوية تضمن لها الاستمرار والاستدامة والتطوير المستمر.

آثار إيجابية:

وعن الآثار الإيجابية للمبادرة على القطاع الأهلي، قال رئيس أمناء الأكاديمية إن المشروع سيعزز الصورة الإيجابية عن المؤسسات والجمعيات الأهلية والمساهمة في تقديم المنجزات الإنسانية والاجتماعية العديدة التي تقدمها للمجتمع وتعزيز الصورة الإيجابية للقطاع غير الربحي السعودي التي يتحقق أثرها المباشر والسريع على ثقة الداعمين والمانحين وأصحاب الأعمال الخيرية، وسيكون أيضاً داعماً لجهود لتطوير وتمكين القطاع غير الربحي السعودي، فالوزارة لديها العديد من المبادرات والمشاريع لرفع كفاءة القطاع في السنوات المقبلة.

واتفق المجتمعون على أن هذه المبادرة ستكون أساساً لمنصة إعلامية موحدة على مستوى المملكة.



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