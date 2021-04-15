شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: تساقط البرد على عسير.. وأمطار غزيرة على الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بحالة الطقس اليوم (الخميس)، بمنطقة عسير، يتضمن أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة وتساقطاً للبرد، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية على مدينة أبها وضواحيها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة 11:00 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8:00 مساءً.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف وميسان وأضم والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8:00 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.