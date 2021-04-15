شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طريقة عمل القارئ البصري وحساب الإستهلاك بعدادات الكهرباء الذكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء اليوم الخميس القارئ البصري ومؤشرات حساب الإستهلاك بالعدادات الذكية .

وأكدت الشركة السعودية للكهرباء في مقطع فيديو أن شاشة العداد تحتوي على عدة معلومات من ضمنها بيانات الإستهلاك ومؤشر يوضح حالة تشغيل العداد ومؤشرات خاصة بحساب الإستهلاك ومؤشر خاص لتنبيهات العداد .

كما أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن القارئ البصري يستخدم لإستخراج بيانات العداد وبرمجته بالموقع في حال الحاجة إلى ذلك .

وأشارت الشركة السعودية للكهرباء أن جميع العددات مصممة حسب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة .