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"الصحة": تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا لجميع المستفيدين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت وزارة الصحة تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا لجميع المستفيدين .

وأكدت وزارة الصحة في رسائل نصية للمواطنين والمقيمين أنه تم تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا للجميع إلى موعد يحدد لاحقاً .

وأوضحت وزارة الصحة أن الهدف من ذلك تحصين أكبر عدد من المجتمع بالجرعة الأولى وحماية الصحة العامة والوصول إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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