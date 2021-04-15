شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا لجميع المستفيدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قررت وزارة الصحة تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا لجميع المستفيدين .
وأكدت وزارة الصحة في رسائل نصية للمواطنين والمقيمين أنه تم تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا للجميع إلى موعد يحدد لاحقاً .
وأوضحت وزارة الصحة أن الهدف من ذلك تحصين أكبر عدد من المجتمع بالجرعة الأولى وحماية الصحة العامة والوصول إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.