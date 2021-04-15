شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن ، طريق تغيير الآيبان البنكي ، وموعد صرف الدعم بعد تغيير رقم الحساب .

وقال البرنامج يمكن تغيير الآيبان البنكي عن طريق حسابك( تسجيل الدخول ، تفاصيل الطلب ، بيانات الحساب البنكي ) ، بشرط ان يكون مرتبط باسم مقدم الطلب .

‏‎‎‎وأضاف البرنامج: "وفي حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ " 10 ابريل" سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر "يونيو" و سيتم صرف الدعم "في حال كنت مستحق" على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثاً ، وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان"

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن وتضمن"تغير حسابي البنكي في موقعكم ولم يتغير نزل حساب المواطن في الحساب القديم كيف الطريقه لتغير رقم الحساب ".