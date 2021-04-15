شكرا لمتابعة خبر عن طريقة إصدار تصاريح العمرة لمعتمري الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضحت وزارة الحج والعمرة آلية وخطوات وضوابط إصدار التصاريح للمعتمرين من خارج المملكة

وتضمنت الخطوات التوجه لمركز عناية في مكة المكرمة قبل 6 ساعات من أداء العمرة,والتحقق من حالة التحصين وفقًا لنوع اللقاحات المعتمدة في المملكة (فايزر - استرازينيكا - موديرنا - جونسون)، وتسليم المعتمر الإسورة الخاصة به والتأكد من ارتدائها خلال وجوده بالمركز وتوجيهه لمركز تجمع الشبيكة.

وشملت الخطوات أيضا إبراز الإسورة عند الوصول لمركز التجمع للتحقق من بيانات المعتمر والتصريح، والالتزام بتاريخ وفترة العمرة المخصصة للمعتمر.