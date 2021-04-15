︎ : .

واصلت أسعار النفط مكاسبها، لتقفز 5% بعد أن زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط في وقت سابق من التداولات الأربعاء أكثر من دولارين إلى 62.36 دولار للبرميل.

الخام يرتفع:

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند 66.90 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأمريكي أكثر من 3 دولارات إلى 63.26 دولار للبرميل.

واعتبر الخبير النفطي محمد الشطي، أن المؤشرات الخاصة بأسواق النفط أعلى من السلبية، وأن تماسك أسعار برنت ما بين 60 و65 دولارًا يعني أن السوق قوية ومتماسكة والأساسيات تدعم هذا التوجه.

وأشار في مقابلة سابقة مع “العربية” إلى أن السوق تنتظر دلائل ومؤشرات أكبر بالنسبة للطلب والمخزون النفطي وعمليات التلقيح، متوقعًا عودة الارتفاعات في الأسعار ما بين 65 و70 دولارًا خلال النصف الثاني من العام.

وقال: إنه “ما دامت الأسعار متماسكة عند المستويات الحالية فالسوق مطمئنة لتعافي المؤشرات”، خاصة مع استعداد “أوبك” لمراجعة قراراتها وفق تحركات السوق. Source almowaten





كانت هذه تفاصيل خبر برنت يرتفع 5 % عند 66.90 دولار للبرميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.