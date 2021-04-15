حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة

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يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وقد تصحب بزخات من البرد على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها. كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم.





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