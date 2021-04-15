تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 15 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، استقراره اليوم الخميس 15 أبريل/نيسان 2021، في البنوك، مع أوائل شهر رمضان.

وتراجع متوسط العملة المصرية، اليوم الخميس، أمام الدينار الكويتي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، فيما استقر أمام الريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

سعر الريال السعودي في مصر

ووفق مسح ”الخليج 365” في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي لدى المركزي المصري، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

فيما سجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 3 بنوك هي المشرق، وبلوم مصر، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.156 جنيه للشراء، و4.191 جنيه للبيع.

فاتورة استهلاك رمضان

يرتفع حجم استهلاك المصريين للسلع الغذائية في رمضان من كل عام بمعدلات كبيرة مقارنة بباقي شهور السنة.

وقدر جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين المصرية قيمة استهلاك السلع الغذائية خلال الشهر الفضيل بنحو 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار).

ويعكس هذا الرقم تصاعدا ملحوظا في فاتورة الاستهلاك في شهر رمضان هذا العام عن الأعوام السابقة، إذ كانت لا تتجاوز 70 مليار جنيه (4.47 مليار دولار) في 2020، وقرابة 50 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) في 2019.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وواصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، الاستقرار اليوم الخميس، عند نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 18.69 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.60 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.51 جنيه للشراء، و21.66 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.48 جنيه للشراء، و21.62 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، الاستقرار لدى المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، إلي نحو 51.83 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.76 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.