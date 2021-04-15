صفقات الأهلي.. 9 تحت المراقبة.. وموقف موهبة بيراميدز ونجوم الزمالك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد الأهلي المصري، لموسم الانتقالات الصيفية، لدعم فريقه استعدادا للمنافسة على البطولات التي تنتظره.

أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالأهلي، كشف العديد من الحقائق، عن ميركاتو الأهلي الصيفي، موضحا موقف النادي من ضم إبراهيم عادل موهبة بيراميدز، أو نجوم الزمالك.

إبراهيم عادل

نفى أمير توفيق ما تردد خلال الأيام الماضية عن دخول الأهلي في مفاوضات مع لاعب بيراميدز، أو التوقيع معه.

وكانت إدارة بيراميدز قررت معاقبة اللاعب بعد توقيعه للأهلي، بمنعه من التدريب مع الفريق الأول والعودة للتدريب مع فريق الشباب بالنادي مجددا، والتأكيد على أن عقد اللاعب مستمر حتى موسم 2024-2025.

وقال أمير توفيق في تصريحات تلفزيونية، إنه لم يفاوض اللاعب من الأساس ولا يعلم شيئا عن الأخبار التي ترددت خلال الأيام الماضية.

9 لاعبين تحت المراقبة

توفيق أكد أن النادي الأهلي أعار 9 لاعبين هذا الموسم بهدف الحصول على خبرات فنية، قبل العودة مجددا لصفوف الفريق.

وتابع: "الأهلي سعيد بلاعبيه المحترفين، هم تحت المراقبة والمتابعة من قبل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق.

وواصل: "سيعود 3 لاعبين من قائمة المعارين، على الأقل، لتدعيم الفريق في الموسم المقبل".

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نجوم الزمالك

وعما يتردد بين الحين ولآخر، عن دخول الأهلي في مفاوضات مع نجوم الزمالك، أغلق أمير توفيق باب الحديث عن ذلك تماما.

وعن التفاوض مع نجوم الزمالك التي أوشكت عقودهم على الانتهاء، قال: "لا نتفاوض مع أي لاعب من الزمالك وهذا توجه الأهلي".

وختم: "كل ما يثار حول هذا الأمر، عار تمامًا عن الصحة"، مضيفا: "أيضا لن نتفاوض مع فرجاني ساسي بعد انتهاء عقده".

وينتهي تعاقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ولم يوافق بعد على المبلغ المالي المعروض من النادي لتجديد تعاقده لفترة مقبلة.



