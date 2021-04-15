شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسي: السعودية دولة صديقة وعلاقاتنا مميزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد معيوف الرويلي أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة لدى جمهورية فرنسا إلى رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون. ونقل السفير الرويلي أثناء حفل التسليم الذي أقيم بقصر الإليزيه بباريس تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وتمنياتهما لفخامته وللشعب الفرنسي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

ومن جانبه، حمّل الرئيس ماكرون السفير نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياته للمملكة ولشعبها بدوام التقدم والرخاء. وأثنى على العلاقات المميزة بين البلدين الصديقين، معبراً عن التطلع لتعزيزها وعن تمنياته للسفير بالتوفيق في مهامه.