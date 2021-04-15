شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن موعد تطبيق قرار رفع أجور الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يدخل قرار رفع أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى 4 آلاف ريال حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل

وتضمن القرار الصادر قبل خمسة أشهر تقريبًا، عدم احتساب من تقل رواتبهم عن 3000 ريال في نطاقات التوطين، ويحتسب من راتبه 3000 ريال وأقل من 4000 ريال بنصف عامل.

يجدر الإشارة إلى أن القرار يطبق بعد خمسة أشهر من تاريخ صدوره في 18 / 11 / 2020 وتنتهي الفترة المحددة يوم الأحد المقبل.