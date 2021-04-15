شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار غزيرة وحبات برد على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم الخميس حتى صباح الجمعة، أمطارا متفاوتة من مكان إلى آخر.

وأوضح الحصيني، أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لغزيرة مع حبات برد على أجزاء من الباحة، وعسير، والطائف وشرقها، وجنوب وغرب منطقة الرياض، وجنوب وشرق منطقة المدينة المنورة، وجنوب الشرقية، إضافة إلى رياح مثيرة للغبار.