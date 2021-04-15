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الحصيني: أمطار غزيرة وحبات برد على عدة مناطق

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم الخميس حتى صباح الجمعة، أمطارا متفاوتة من مكان إلى آخر.

وأوضح الحصيني، أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لغزيرة مع حبات برد على أجزاء من الباحة، وعسير، والطائف وشرقها، وجنوب وغرب منطقة الرياض، وجنوب وشرق منطقة المدينة المنورة، وجنوب الشرقية، إضافة إلى رياح مثيرة للغبار.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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