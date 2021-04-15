شكرا لمتابعة خبر عن المسند يكشف حقيقة "الكف العملاق" الذي يظهر على خرائط جوجل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، اليوم الخميس، عن حقيقة الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية شمال الصين لكف بشري عملاق.

وقال المسند: "نعم الصورة صحيحة، وتُدعى بكف بوذا العملاق، ذات دلالة دينية، وهو عمل بشري فني وليس فضائي، يوجد في منغوليا شمال الصين".

وأوضح المسند أن مساحة الكف تبلغ 40 ألف م2 "ما يعادل 6 ملاعب كرة قدم".