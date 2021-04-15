الإمام سعود بن عبد العزيز أسد الصحراء

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‏???? | الإمام سعود بن عبد العزيز

شخصية استثنائية

بلغت حدود دولته شواطئ الفرات وبادية الشام وأطراف عُمان واليمن، ودخل في طاعته والي مكة ودانت له المدينة بعد عسير

الحلقة الثانية من برنامج ‎#العصملي تستعرض حكاية أسد الصحراء الذي هدد عروش العثمانيين بهيبته وسطوته





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