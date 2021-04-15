اعتراض 4 طائرات مفخخة و 5 صواريخ بالستية أطلقها الحوثي تجاه جازان

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت، مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير 4 طائرات من دون طيار مفخخة، و5 صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صعدة اليمنية تجاه مدينة جازان.

وأوضح المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف عدد من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، ومنها محاولة استهداف جامعة جازان، وقد نتج عن عملية الاعتراض والتدمير سقوط وتناثر شظايا الاعتراض في حرم الجامعة مما نتح عنه نشوب حريق محدود تمت السيطرة عليه من دون خسائر بين المدنيين.

وأضاف أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الطائرات من دون طيار المفخخة والصواريخ البالستية، وأن هذه الأعمال العدائية تمثل جرائم حرب.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بتحييد وتدمير مصادر التهديد، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.