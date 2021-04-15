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«الصحة» تؤجل مواعيد الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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جدة - خالد شويل - بدأت وزارة الصحة في إرسال رسائل نصية لهواتف المواطنين والمقيمين تعلمهم بتأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا. وقالت في رسائلها: عزيزي صاحب الهوية المنتهية بـ.... تم تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا للجميع إلى موعد يحدد لاحقاً، وذلك لتحصين أكبر عدد من المجتمع بالجرعة الأولى وحماية الصحة العامة والوصول إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية. ولمزيد من المعلومات نأمل زيارة الرابط https://www.moh.gov.sa/Documents/dose-2.pdf
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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