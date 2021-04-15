السعودية اليوم / بناء أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم بأستراليا



كانبيرا 3 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستستثمر 387 مليون دولار أسترالي لبناء أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في بيان : إن هذا الاستثمار الجديد سيجعل أستراليا موطنًا لأكبر تلسكوب لاسلكي في العالم والذي سيضع البلاد في طليعة أبحاث العلوم والتكنولوجيا مع خلق مئات الوظائف الجديدة خلال مرحلة البناء .

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