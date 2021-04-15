السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 3 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 698 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 112,117 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1,788 وفاة.

// انتهى //

05:30ت م

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سيئول 3 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" و 6 حالات وفاة .وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 112,117 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1,788 وفاة.// انتهى //05:30ت م0027

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