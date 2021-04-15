السعودية اليوم / إصابة 15 شخصاً في حادث قطار الشرقية بمصر



القاهرة 3 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

أصيب 15 شخصًا بجروح يوم أمس بعد خروج عربتي قطار "القاهرة - المنصورة" عن القضبان بمحافظة الشرقية المصرية .

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في تصريح له، أن سيارات إسعاف مجهزة أرسلت إلى موقع الحادث، مشيراً إلى أنه لم يتم تسجيل أي وفيات في الحادث حتى الآن .

وأضاف المصدر، أن ستة من المصابين في الحادث خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج ، أما باقي المصابين فيعانون من إصابات بسيطة إلى متوسطة وجميعهم يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، مبينا أن قوة أمنية انتقلت إلى المكان ، لإجراء التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث .

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