شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الملك سعود تجري تعديلا على آلية احتساب درجة الأعمال الفصلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت جامعة الملك سعود رسميا، أمس الأربعاء، التعديل على آلية احتساب درجة الأعمال الفصلية من 80.

وأوضحت الجامعة أن ذلك التعديل يأتي تغليبًا لمصلحة الطلاب والطالبات في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

جاء ذلك ردًا على بعض الأسئلة الشائعة حول الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442 هـ.

يذكر أن جامعة الملك سعود ضمن الجامعات التي استجابت لحملة "افعلوها" والتي من شأنها التراجع عن الاختبارات الحضورية هذا العام.