شكرا لمتابعة خبر عن المنيع: قضائنا مستقل.. ونقضنا حكما لصالح الملك فهد وأصدرنا آخرًا ضد الملك عبدالله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، أن القضاء في المملكة مستقل.

وقال المنيع في رده على الإعلامي عبدالله المديفر خلال برنامج "الليوان": " القضاء في السعودية مستقل وأمثلة على ذلك، الملك فهد -رحمة الله عليه- في دعوى بينه وبين عبدالرحمن فقيه بالطائف، وفي نفس الأمر صدر الحكم للملك فهد من الطائف على عبدالرحمن فقيه وكان الخلاف على أرض شرقي الطائف".

وتابع: "جاءتنا المعاملة في محكمة التمييز أنا والشيخ عبدالله البسام، والشيخ جابر الطيب، ونقضنا الحكم نفسه وأيدنا جانب عبدالرحمن فقيه، وحكمنا ضد الملك فهد، وبلغنا عنه شكره وتقديره على هذا الموقف لرفع شأن القضاء عندنا بمثل هذه القضية".

وضرب مثالا آخر بقضية الملك عبدالله رحمه الله في المدينة، قائلا: "حكمنا عليه نفسه في قضية أرض، وكان صك للأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز في مكة، عند إسكان مكة في الرصيفة، ونقضنا صكه".

وختم المنيع إجابته على استقلالية القضاء بالمملكة من عدمه قائلا: "هذا وش يعتبر؟ استقلالية ولا تبعية، وهذا مع الملوك وأبناء الملوك ".