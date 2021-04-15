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أمر ملكي: تعيين الأمير مشعل بن ماجد مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :

الرقم : أ 478 التاريخ : 3 9 1442 هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ 90 ) بتاريخ 27 8 1412هـ.و

بعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م 10 ) بتاريخ 18 3 1391 هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ 14 ) بتاريخ 3 3 1414 هـ.أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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