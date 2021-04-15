شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. المنيع يشبه "البيتكوين" بصالة القمار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الشيخ عبد الله المنيع عن حكم التداول بالعملات الرقمية مثل "البيتكوين"، مؤكدًا أنها لا تملك معنى الثمنية وأبعد ما يكون عنها.

وقال المنيع خلال برنامج "الليوان": " أرى أنها محرمة، وتعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، وهي أشبه بصالة قمار".

وأكد المنيع أن "البيتكوين" لا تشتمل على الخصائص التي يجب أن تتوفر في النقد، ومن بينها أن يكون مستودع للثروة وأن يكون مبنيًا على قبول عام للإبراء العام.

وأضاف: " هذه خصائص لا تتم إلا بوجود جهة تضمنها لا بد أن يكون خلفها دولة أو من يضمنها وهو أهل للضمان، والبيتكوين لا يوجد وراها من يضمنها أو يضمن محتواها هي أشبه ما تكون بصالة قمار".

وتابع:" البيتكوين عبارة عن مقامرة من أكل اموال الناس بالباطل، وأرى انها محرمة تحريم كامل وليس لها في الواقع لا ثمن معتبر ولا مثمن ".