شكرا لمتابعة خبر عن سفير الصين يشارك في مسابقة تركي آل الشيخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شارك سفير جمهورية الصين لدى المملكة " تشن وي تشينغ"، في مسابقة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وتفاعل السفير الصيني مع سؤال آل الشيخ: "من أكثر من تربع على كرسي إمارة منطقة الرياض وشهدت في عهده نقلة نوعية في جميع المجالات وأصبحت علامة بارزة بين العواصم العالمية"؟

وأجاب السفير " تشن وي تشينغ" قائلا: "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

وكان آل الشيخ قد أعلن عن إطلاق مسابقة رمضانية، للمواطنين والمواطنات، تضمن سؤالا يوميًا عن أشياء تخص الوطن والجائزة 20 الف ريال.