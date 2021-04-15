«المعلمي» ومندوب اليابان بالأمم المتحدة يناقشان أبرز تحديات الشرق الأوسط

الرياض - محمد عبدالله - تبادلا الآراء حيال عدد من القضايا المختلفة
التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، افتراضيًا، بالمندوب الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة السفير إشيكاني كيميهيرو.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز القضايا على الصعيد الدولي، وتبادل الآراء حيال عدد من القضايا المختلفة وبعض أبرز التحديات التي تواجه الشرق الأوسط.
حضر الاجتماع رئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.