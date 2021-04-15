«المعلمي» ومندوب اليابان بالأمم المتحدة يناقشان أبرز تحديات الشرق الأوسط

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ‏‏عبدالله بن يحيى المعلمي، افتراضيًا، ‏بالمندوب الدائم لليابان لدى الأمم ‏المتحدة ‏السفير إشيكاني كيميهيرو.‏

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز القضايا على الصعيد الدولي، وتبادل الآراء حيال ‏‏عدد من القضايا المختلفة وبعض أبرز التحديات التي تواجه الشرق الأوسط. ‏

حضر الاجتماع رئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب ‏‏ مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏