اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه جازان جنوب المملكة، صباح اليوم الخميس.

وفي بيان له، أشار التحالف إلى أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وكان التحالف قد اعترض ودمر العديد من المسيرات الحوثية المفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات تجاه السعودية في الأيام الماضية.