بالصور.. تدشين مشروع خادم الحرمين لتفطير الصائمين للعام 1442هـ بالهند

دشَّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بمكتب الملحق الديني بسفارة المملكة في نيودلهي بدولة الهند, مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتفطير الصائمين في شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ في الهند، الذي يستهدف أكثر من 80 ألف أسرة بمختلف محافظات وولايات ومدن الهند، عبر السلال الغذائية وفق البروتوكولات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الملحق الديني بسفارة المملكة بنيودلهي بدر العنزي، أنَّ تدشين البرنامج يأتي بدعم ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الهند الدكتور سعود الساطي، وبالتعاون والتنسيق مع الجامعات والجمعيات والمراكز الإسلامية البارزة في الهند.

من ناحيتهم، أشاد المسلمون في الهند بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم, حيث كان للبرنامج أثر طيب في نفوس الجميع، الذين عبروا عن مشاعر الحب والشكر والامتنان لحكومة المملكة, وللمسؤولين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنفيذ هذا البرنامج، وعلى الاهتمام بشؤون المسلمين وخدمة الأقليات الإسلامية في جميع أنحاء العالم, سائلين الله المولى عز وجل أن يعظم الأجر والثواب للقيادة الرشيدة وشعبها.