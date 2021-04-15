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وزير الثقافة يبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي مع سفير الصين بالسعودية

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الرياض - محمد عبدالله - خلال لقاء جمعهما عبر الاتصال المرئي

اجتمع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم عبر الاتصال المرئي مع سفير جمهورية الصين لدى المملكة تشن ويقينغ .

وبحث سموه مع السفير الصيني مجالات التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التبادل الثقافي السعودي الصيني، خاصة في المسارات والبرامج المعلنة مثل "جائزة الأمير للتعاون الثقافي بين المملكة العربية وجمهورية الصين الشعبية"، ومبادرة العام الثقافي السعودي الصيني.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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