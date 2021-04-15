إحباط توزيع مواد غذائية مجهولة المصدر بعسير

لليوم الخامس على التوالي تواصل أمانة عسير نجاحها في إحباط توزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير اللائقة صحيا، قبل توزيعها على نقاط البيع.

وتأتي الضربات الاستباقية للأمانة بتوجيهات من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي. وضبطت الفرق الرقابية المسائية بعد صلاة التروايح بقيادة رئيسها عبدالله الدهمشي محلا مخالفا بأحد أحياء مدينة أبها يحوي على كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر، وكميات من المواد الغذائية المختلفة والتي يتم تجهيزها بشكل مخالف وغير صحي، فيما لم يكن الموقع يحمل أي لوحة إرشادية وكان مضللا للجهات الرقابية.

وقال الحميدي إن الفرق الرقابية المسائية ضبطت بمساندة الجهات الأمنية أحد المستودعات الغذائية وصادرت كميات من الأغذية الفاسدة والتالفة، إضافة إلى عدد من المخالفات المتنوعة ومنها تدني النظافة العامة، وضعف تجهيزات المبنى، وآلية تداول المواد الغذائية وعدم صلاحية مكان تخزين المواد الغذائية، إضافة إلى عدم عدم وجود رخصة للمزاولة، وغياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أنه تم إحباط هذه الأغذية قبل نقلها لأحد المطاعم المجاورة.

وأضاف "الحميدي" أنه تم تطبيق العقوبات النظامية في حدها الأعلى على الموقع وإغلاقه واستكمال بقية الإجراءات، مؤكدًا تكثيف الجولات الرقابية خلال هذه الفترة تزامنًا مع طلبات شهر رمضان ومتابعة كل التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتجات والحرص على تطبيق كل الاشتراطات اللازمة لضمان حفظ الأغذية بطريقة صحية وآمنة، مشددا على أنه لا تهاون مع المخالفين حفاظًا على صحة الجميع والتأكد من تقديم غذاء آمن وصحي.

وقال الحميدي إن فرق الرقابة تعمل على مدار الساعة وأن تتبع ومراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترافية لجائحة كورونا، لن يقلل أو يحد من جهود الأمانة بتتبع وكشف ومراقبة المتهاونين بصحة الناس، وهناك عقوبات رادعة.