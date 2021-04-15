شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أتربة وأمطار رعدية على مكة والمدينة حتى الـ 10 مساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، متوقعا حدوث أتربة مثارة، وأمطار رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، على منطقة مكة المكرمة في (الجموم - الطائف - العاصمة المقدسة - الكامل - بحرة - خليص - ميسان - المويه - تربة – رنية)، من الساعة الـ 1 مساء إلى الـ 10 مساء.

كما توقع حدوث ذات الحالة على مناطق المدينة المنورة، وتشمل (العيص - المدينة المنورة - المهد - بدر - وادي الفرع)، من الساعة الـ 1 مساء حتى الـ 10 مساء.