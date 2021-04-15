تزيين مداخل مكة المكرمة بالفوانيس والمجسمات المضيئة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365 - واس

زينت أمانة مكة المكرمة مداخل العاصمة المقدسة والساحات والميادين بالمجسمات التشكيلية المضيئة ابتهاجهاً بشهر رمضان المبارك.

163 مجسمًا وفانوسًا:

وتضمنت الأعمال المنفذة من قبل الإدارة العامة للطرق والإنارة تركيب 163 مجسماً وفانوساً مضاءً، و 1072 كشافاً، ووضع ليَّات زينة مضاءة بطول 20.850 متراً، إضافةً إلى تركيب 220 شاشة إلكترونية بالشوارع العامة تتضمن عبارات التهنئة والتبريكات بالشهر الفضيل.

وتأتي هذه الأعمال لتهيئة وتجميل العاصمة المقدسة للأهالي وزوار بيت الله الحرام ابتهاجاً بحلول هذا الشهر الكريم.



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