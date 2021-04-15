برنت يرتفع 5 % عند 66.90 دولار للبرميل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

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واصلت أسعار النفط مكاسبها، لتقفز 5% بعد أن زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط في وقت سابق من التداولات الأربعاء أكثر من دولارين إلى 62.36 دولار للبرميل.

الخام يرتفع:

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند 66.90 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأمريكي أكثر من 3 دولارات إلى 63.26 دولار للبرميل.

واعتبر الخبير النفطي محمد الشطي، أن المؤشرات الخاصة بأسواق النفط أعلى من السلبية، وأن تماسك أسعار برنت ما بين 60 و65 دولارًا يعني أن السوق قوية ومتماسكة والأساسيات تدعم هذا التوجه.

وأشار في مقابلة سابقة مع “العربية” إلى أن السوق تنتظر دلائل ومؤشرات أكبر بالنسبة للطلب والمخزون النفطي وعمليات التلقيح، متوقعًا عودة الارتفاعات في الأسعار ما بين 65 و70 دولارًا خلال النصف الثاني من العام.

وقال: إنه “ما دامت الأسعار متماسكة عند المستويات الحالية فالسوق مطمئنة لتعافي المؤشرات”، خاصة مع استعداد “أوبك” لمراجعة قراراتها وفق تحركات السوق.

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