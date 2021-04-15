شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد مستشاراً لخادم الحرمين بمرتبة وزير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، أمراً ملكياً، بتعيين الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

واستند الأمر الملكي رقم: أ / 478 تاريخ: 3 / 9 / 1442 هـ، على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.