شكرا لقرائتكم خبر فتح التسجيل للجامعيين وخريجي الثانوية بوزارة الدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة / علوم طبيعية)، للالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الدراسي (1442 - 1443هـ).

وأوضحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بالوزارة، أن تعلن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي (1442هـ / 1443هـ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) للالتحاق بالخدمة العسكرية، بدءا من الأحد 20 رمضان 1442هـ، وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة / علوم طبيعية)، بدءا من الثلاثاء 20 شوال 1442هـ، وعلى الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الالكتروني للجنة بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة على الرابط التالي

https://afca.mod.gov.sa/، للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة، كما طالبت اللجنة الطلبة بضرورة التسجيل بموقع (النفاذ الوطني) لكي يتمكن الطالب من عملية التسجيل.