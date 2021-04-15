شكرا لقرائتكم خبر 11 ترخيصا سينمائيا من هيئة الإعلام المرئي والمسموع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الترخيص الـ11 لمزاولة نشاط تشغيل دور السينما الدائمة للمشغل «ريل سينما» التابعة لشركة إعمار. وأوضحت الهيئة أنها تعمل بشكل مستمر لتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين والشركات المحلية في مجالات الإعلام المرئي والمسموع من أجل توفير خيارات ترفيه متعددة للمواطن والمقيم وزيادة الإنفاق السنوي على النشاطات الترفيهية لتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي واستحداث آلاف الفرص الوظيفية، ضمن جهودها في تحسين جودة الحياة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.



كانت هذه تفاصيل خبر 11 ترخيصا سينمائيا من هيئة الإعلام المرئي والمسموع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.