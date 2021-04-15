التسويق الالكتروني يكتسح التقليدي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرص عدة تتيحها مهنة التسويق في عالم اليوم، خاصة بعد سيطرة التسويق الالكتروني على الوضع في غالبية المجالات، متخطيا نظيره التقليدي، فيما يشتد التنافس بهذا المجال يتحتم بناء خبرة تسويقية واسعة.

وأصبح التسويق مهنة مهمة، ولا سيما في مجالات تطوير الوسائط الرقمية والاجتماعية، والتسويق الرقمي، حيث لم تعد وكالات التسويق والإعلان والعلاقات العامة المتخصصة جهات التوظيف الرئيسة الوحيدة لخريجي التسويق.

«مكة» رصدت عددا من الوظائف المرتبطة مباشرة بالتسويق والمهارات المهمة التي يحتاجها الراغبون في العمل بهذا المجال لتقديم السيرة الذاتية.

خيارات العمل

وظائف مرتبطة بالمجال مباشرة:

• مدير فن الإعلان

• مسوق رقمي

• باحث سوق

• تنفيذي تسويق

• مشتري وسائل إعلام

• أخصائي قدرة شرائية

• تنفيذي حساب العلاقات العامة

• ضابط علاقات عامة

• تنفيذي حساب ترويج المبيعات

• مدير وسائل الإعلام الاجتماعية

وظائف تستفيد من التخصص:

• مستشار أعمال

• مؤلف الإعلانات الرقمية

• مدير الحدث

• مدير الإنتاج

• مدير حقوق النشر

• مدير محتوى الويب

ملاحظة: تذكر أن العديد من أرباب العمل يقبلون الطلبات المقدمة من الخريجين في أي مادة دراسية

مهارات مهمة في السيرة الذاتية

تساعدك درجة التسويق على تطوير القدرة على توقع طلب العملاء وتحديد الأسواق المستهدفة والتواصل معها بشكل فعال.

يمكنك استكشاف مجالات مثل سلوك العملاء وعلم النفس، وإدارة الأعمال، والموارد البشرية والثقافة، وكذلك كيفية تأثير استخدام المستهلكين لتكنولوجيا المعلومات والوسائط الرقمية على التسويق، وتساعد على تطوير المهارات في:

• القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح، شفهيا وكتابيا

• التخطيط المتقدم والتفكير الاستراتيجي

• مهارات البحث والتحليل والعرض

• القدرة على استخدام مبادرتك الخاصة والتفكير بشكل خلاق

مهارات أخرى يقدرها أصحاب العمل:







الفصاحة



القدرة على الحوار والإقناع



سرعة البديهة



مستوى لغوي متقدم



الدقة والتنبه للتفاصيل



القدرة على جذب العملاء



ملاحظة: المهارات المذكورة ليست الوحيدة، بإمكان الإنسان أن يطور من نفسه دوما ويحمل مهارات أخرى مميزة

الإيجابيات





تنوع المجالات التوظيفية وأماكن التوظيف



حاجة كل الشركات والمؤسسات إلى مجال تسويق



الاتجاه الجديد للتسويق الرقمي



احتمالية العمل مع شخصيات مهمة



العيوب





راتب جيد، ولكن المجالات الحديثة في التسويق ذات رواتب أعلى



ضرورة إتقان اللغة الإنجليزية



صعوبة الاستقرار



شدة التنافس في المجال



التعرض للضغوطات خاصة عند العمل بعمولات



مجالات العمل





وكالات التسويق والإعلان والعلاقات العامة المتخصصة ليست هي جهات التوظيف الرئيسة الوحيدة لخريجي التسويق



التسويق عنصر أساسي في جميع المنظمات، وبالتالي، توجد فرص في جميع قطاعات الصناعة الخاصة والعامة والتطوعية



يمكن أن تتراوح هذه من الصناعات المالية والاستهلاكية وتكنولوجيا المعلومات إلى المنظمات غير الهادفة للربح، مثل الجمعيات الخيرية والحكومة المحلية ومؤسسات التعليم العالي



تستخدم معظم الشركات طرق التسويق التقليدية جنبا إلى جنب مع تطوير قنوات الوسائط الرقمية والاجتماعية



ملاحظة: المجالات المذكورة ليست الوحيدة، تذكر أنه بإمكانك دوما العمل حيثما تريد

المعايير:

1 المهارات والواجبات المذكورة بعض ما في المجال وليس جميعها

2 المحتوى مأخوذ من مواقع علمية مهتمة بالتوظيف ومواقع جامعات

3 جرى الرجوع إلى 10 مصادر لتنوع المحتوى

4 جميع المعلومات مأخوذة من المصادر نفسها لضمان الوحدة

5 استبعاد بعض التخصصات والمجالات غير الموجودة في المملكة

6 أخذ التخصصات التي اتفقت عليها المراجع